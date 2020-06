Sky – Calciomercato Milan, tre nomi per Rangnick: Schick, Upamecano e Rashica

Tre nomi forti per rinforzare il Milan secondo i dettami di Ralf Rangnick. Tre calciatori tutti attualmente in Bundesliga.

Mentre il Milan ritorna alla vittoria in campionato superando nettamente il Lecce, impazzano ancora le news di calciomercato in vista della prossima sessione di settembre.

Secondo Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, il prossimo allenatore-manager Ralf Rangnick vuole costruire un Milan prendendo spunto dalla ‘sua’ Bundesliga.

Non a caso sarebbero tre i nomi principali sul suo taccuino: un difensore centrale, un esterno e infine una punta.

Lo stopper in questione è nome già noto: Dayot Upamecano, centrale del Lipsia che Rangnick conosce benissimo. Un affare molto arduo, visto che viene valutato almeno 40-50 milioni. Troppi per il Milan, ma una speranza sembra esserci ancora.

Sempre da Lipsia potrebbe arrivare la punta. Patrik Schick è l’ultima idea per il Milan di Rangnick. Il tedesco lo ha voluto in Germania e lo ha rilanciato dopo il flop alla Roma.

Colpo da 28 milioni di euro, possibile solo se il Lipsia stesso non dovesse riscattarlo dai giallorossi. Schick era stato accostato al Milan un anno fa, quando Marco Giampaolo sedeva sulla panchina rossonera.

Vecchia pista invece per le corsie laterali offensive: occasione Milot Rashica per il Milan. Il classe ’96 del Werder Brema può lasciare i tedeschi per soli 16 milioni, grazie ad una clausola che scatta in caso di retrocessione dei bianco-verdi.

Ed il Werder, ad una giornata dalla fine del torneo, è in bruttissime acque…

