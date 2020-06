Pioli: “Calhanoglu può essere un top player. Kjaer? Era sereno”

Stefano Pioli ha parlato anche ai microfoni di Milan TV dopo il successo della squadra rossonera contro il Lecce in trasferta. Il risultato finale di 4-1 è ottimo.

L’allenatore emiliano ha esordito commentando i 3 punti ottenuti allo stadio Via del Mare: «Non dobbiamo mai accontentarci. Nel primo tempo si poteva fare meglio, siamo stati disattenti e abbiamo permesso al Lecce di tornare in partita. Poi però siamo stati bravi a reagire subito. Abbiamo avuto lucidità e determinazione, volevamo vincere e ora ci concentriamo sulle prossime sfide».

Successivamente Pioli si è espresso su Hakan Calhanoglu, tra i migliori in campo oggi: «Mi aspetto questo da lui. Ha le qualità per essere un top player. Ha senso dello spazio, smarcamento, profondità e tiro. Deve determinare di più, ha il potenziale per farlo. Inoltre ha generosità e voglia».

Si passa poi alle condizioni di Simon Kjaer, uscito per infortunio a un ginocchio: «Mi è apparso sereno e anche il dottore. Chiaramente adesso dobbiamo attendere per capire, ma auspichiamo di recuperarlo perché avremo molti match da giocare».

