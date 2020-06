Calciomercato Milan, la particolare clausola di Rashica

Milot Rashica è uno degli obiettivi di mercato del Milan in vista della prossima stagione. Il Werder Brema ha fissato una doppia clausola per il suo giocatore

Il nome di Milot Rashica è tornato in orbita Milan nella serata di ieri. L’esterno d’attacco classe 1996 – come ampiamente detto – ha una clausola, che potrebbe liberarlo per soli 16 milioni di euro. Un importo che fa gola a diversi club tedeschi ma anche ai rossoneri.

Il 23enne è un profilo che piace particolarmente a Ralf Rangnick, che fiuta l’affare: la clausola di 16 milioni di euro è valida, però, solamente se il Werder Brema dovesse retrocedere. Attualmente il club, ad una giornata dalla chiusura del campionato, occupa il penultimo posto in classifica.

La salvezza non è certo facile ma se dovesse arrivare, la clausola di Rashica – come riporta calciomercato.com – salirebbe a 30 milioni di euro.

Sul calciatore si registra l’interessamento anche da parte del Napoli.

