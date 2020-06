Milan, ufficiale: tegola Musacchio, out 4 mesi

Brutte notizie per il Milan che perde Mateo Musacchio per 4 mesi. Il difensore sarà costretto a star fuori per almeno quattro mesi. Ecco il comunicato ufficiale del club.

Mateo Musacchio tornerà fra quattro mesi. Il difensore argentino – come riporta il sito ufficiale del Milan – si è operato alla caviglia sinistra infortunata. Il rientro, salvo complicazioni, dovrebbe avvenire non prima di novembre.

Ecco il comunicato:

“AC Milan comunica che nella giornata odierna Mateo Musacchio è stato operato in artroscopia alla caviglia sinistra dal Prof. Ramon Cugat, alla presenza del medico sociale del Club, Dr. Lucio Genesio.

Il chirurgo si è detto soddisfatto dell’esito dell’intervento. I tempi di recupero sono stimati in 4 mesi, salvo complicazioni”.

LEGGI ANCHE: LE CONDIZIONI DI KJAER