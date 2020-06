Calciomercato Milan, occhi in Danimarca: l’ultima idea di Moncada

Il Milan guarda in Danimarca: a finire nel mirino del club rossonero è Anis Ben Slimane, classe 2001 in forza ai danesi del Brondby

Il Milan continua a guardare con attenzione al calciomercato dei giovani talenti. Oggi le attenzioni sono puntate in Danimarca: i rossoneri sarebbero, infatti, sulle tracce di Anis Ben Slimane, centrocampista classe 2001 in forza al Brondby.

Il calciatore, di origini tunisine, è nato a Copenaghen e gioca per la Nazionale africana Under 20. Piace parecchio a Moncada che lo ha seguito in più di un’occasione.

I rossoneri – come riporta il portale danese ‘B.T.’ – sarebbero in vantaggio nella corsa a Slimane ma bisogna fare i conti con la concorrenza del Crystal Palace ma anche del Brondby, intenzionato a proporgli il rinnovo di contratto, che attualmente scade il 30 giugno 2023.

Il nome del danese si aggiunge dunque alla lunga lista di giovani talenti seguiti dal Diavolo.

LEGGI ANCHE: GARANZIA CALHANOGLU