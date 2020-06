Più rosso che nero – Calhanoglu meglio delle critiche: ora il rinnovo

Hakan Calhanoglu è stato il protagonista assoluto del Milan, che ieri ha battuto con un pesante 4-1 il Lecce. Ora serve il rinnovo

Quattro gol in una sola partita non si vedevano dal lontano settembre 2018. Il Milan di Stefano Pioli, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, rialza la testa, rifilando un poker al Lecce di Fabio Liverani.

Una partita dominata in lungo e in largo dai rossoneri, che senza Ibra sono riusciti a riprendere la corsa verso l’Europa League. Protagonista assoluto del match in Salento è stato certamente Hakan Calhanoglu.

Il turco, spesso nel mirino della critica dei tifosi, è entrato in tutte le quattro reti del Milan.

L’ex Bayer Leverkusen ha svariato per tutto l’attacco, risultando sempre decisivo, fin dal primo gol, quando dalla destra ha servito l’assist per Samu Castillejo.

Il centro di Bonaventura è invece arrivato dopo una corta respinta di Gabriel su tiro di Calhanoglu. Il turco ha poi lanciato in porta Ante Rebic in scivolata e per finire ci ha messo lo zampino anche per il gol di Leao, con una fantastica apertura, arrivata dalla sinistra, che ha permesso a Conti di servire l’assist vincente.

Una partita perfetta per Hakan Calhanoglu, che da quando è arrivato – nonostante gli alti e bassi – è stato sempre un punto fermo della squadra, qualsiasi allenatore si sia seduto sulla panchina del Milan.

Non è certamente paragonabile ai 10 che i tifosi rossoneri hanno ammirato negli ultimi anni ma risulta essere fondamentale in questo Milan. Non è un caso che anche Ralf Rangnick è intenzionato a puntare sul turco.

Serve chiaramente il rinnovo, che nonostante le parole del suo agente, dovrebbe arrivare. Tutte le parti sono propense a proseguire insieme e a breve ci sarà l’incontro che servirà a prolungare un contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

