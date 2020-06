Calciomercato Milan, futuro Thauvin: parla il presidente

Il Milan è sulle tracce di Thauvin. Il calciatore francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Ecco la posizione del numero uno del Marsiglia.

Il rinnovo del contratto non è ancora arrivato ma in casa Marsiglia non sembra essere alcuna intenzione di rinunciare a Thauvin. L’esterno d’attacco ha un accordo in scadenza il 30 giugno 2021 e il Milan fiuta da tempo l’affare.

Dai media francesi, nei giorni scorsi, sono arrivate ulteriori conferme ma il presidente dell’OM, Jacques-Henri Eyraud, ha escluso un addio del calciatore.

Thauvin così come Payet e Mandanda non si muoveranno: “Certo – ammette il presidente a Europe 1 – Saranno qui e indosseranno la maglia del Marsiglia”.

Nessuna rivoluzione – “Non ci saranno grandi vendite – prosegue Eyraud – Per quattro anni ci sono stati ingenti investimenti per rimodellare il club. C’è il desiderio di essere il più competitivi possibile ma sulla base di modalità economiche sostenibili”.

LEGGI ANCHE: COLPO GOTZE