Calciomercato Milan, dalla Spagna: in pole per Götze

Il Milan è tra le squadre che segue Götze. Il calciatore tedesco non rinnoverà il contratto con il Borussia ed è pronto per una nuova avventura.

Mario Götze è pronto per una nuova avventura. Il calciatore tedesco ha deciso di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza al termine della stagione, con il Borussia Dortmund. Da settimane il suo nome viene accostato al Milan ma non solo.

Dalla Spagna arrivano novità importanti in merito al possibile colpo dei rossoneri: secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il Milan sarebbe in pole per l’acquisto di Götze.

Il Diavolo avrebbe offerto al giocatore un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Attualmente il tedesco ne percepisce 7.

Il Milan deve fare attenzione a Lazio e Nizza, altre squadre interessate.

