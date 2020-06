Calciomercato Milan news – Spuntano Schick e Rashica | VIDEO

C’è un campionato da concludere, ma il Milan pensa già alle mosse del prossimo mercato. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Patrik Schick. L’attaccante ceco è di proprietà della Roma ma gioca in prestito al Lipsia, che non dovrebbe riscattarlo. 10 gol in 22 presenze in Bundesliga per Schick. Altro giocatore che piace al Milan è Milot Rashica, esterno offensivo sinistro che gioca nel Werder Brema. 10 reti e 6 assist in 31 partite per il talento kosovaro, il cui contratto prevede una clausola rescissoria da 16 milioni in caso di retrocessione e da 30 con la salvezza della sua attuale squadra.