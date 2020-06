Infortunati Milan, le ultime: buone notizie da Duarte

Le ultime news sui difensori del Milan e su come si dovrebbe schierare la difesa rossonera in vista dei prossimi match.

Tra infortuni e rientri, cambiano le gerarchie della difesa del Milan in vista dei prossimi match di campionato, tutti molto ravvicinati.

Ieri a Lecce si è infortunato Simon Kjaer. Il danese fortunatamente non ha riportato lesioni ai legamenti, ma dovrà restare fuori qualche giorno.

Out per la sfida da ex contro la Roma del 28 giugno. Quando però tra i convocati potrebbe tornare Léo Duarte: il brasiliano rientra a lavorare in gruppo e punta ad essere subito a disposizione.

Stefano Pioli dunque perde due stopper (anche Musacchio che ormai ha finito la stagione), ma oltre al recupero di Duarte potrà contare su un Matteo Gabbia in grande spolvero.

Il difensore classe ’99 ieri è entrato con personalità a partita in corso, risultando molto preciso e determinato nelle giocate difensive. Sarà lui ad affiancare dal 1′ minuto Romagnoli nel match contro la Roma.

Nessun cambio invece sulle corsie laterali: confermatissimi Andrea Conti e Theo Hernandez, considerati dei veri punti di riferimento da mister Pioli.

