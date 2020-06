Gazzetta – Lecce-Milan, le pagelle: super Calhanoglu, male Gabbia 

Le pagelle di Lecce-Milan 1-4. Per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola c’è un solo bocciato: Matteo Gabbia. Per il resto tutti promossi e voti altissimi per Samuel Castillejo e Hakan Calhanoglu.

Lecce-Milan 1-4, c’è un solo non promosso tra le fila rossonere per La Gazzetta dello Sport di oggi: Matteo Gabbia. Il difensore rossonero, subentrato all’acciaccato Simon Kjaer, è apparso infatti subito in difficoltà contro Khouma Babacar. Voto 5.5 per il classe 99 ieri troppo irruento e disorientato.

Voto 6 per un Gianluigi Donnarumma mai chiamato davvero in causa, 6.5 per Andrea Conti che prima frena Riccardo Saponara per l’intero match e poi serve anche l’assist dell’1-4 nel finale. 6 per Kjaer e Alessio Romagnoli e 6.5 per un Theo Hernandez che torna finalmente a scattare sulla sinistra.

6 in pagella per un Ismael Bennacer leggermente in difficoltà nella verticalizzazione ma prezioso in ripiegamento, 6.5 per Frank Kessie e la sua solita funzione da diga. 7.5, invece, per Samuel Castillejo che apre in due il Lecce e svolge una doppia fase pazzesca.

Il migliore in campo è Hakan Calhanoglu che rientra praticamente in tutti i quattro gol rossoneri: 8 in pagella per lui. 7 per Giacomo Bonaventura e stessa valutazione anche per Ante Rebic che si fa perdonare dopo la follia in Coppa Italia.

Sufficienza per il subentrato Alexis Saelemaekers, 6.5 per Rafael Leão che approccia finalmente nel modo giusto. Infine 7 per Stefano Pioli che presenta una squadra che gira nelle idee e nelle gambe tra pressing e organizzazione.

