Milan, i gol che mancavano: si sbloccano i fantasisti

Al Milan servivano le reti dei calciatori di fantasia. Ieri a Lecce finalmente si sono sbloccati Castillejo, Leao e non solo.

Alla vigilia di Lecce-Milan si parlava fortemente dell’esigenza del club rossonero di ritrovare i gol dei fantasisti, di coloro che a livello realizzativo non si erano ancora espressi.

Ibrahimovic e Rebic a parte, alla squadra di Pioli è spesso mancato l’apporto finalizzativo degli altri talenti facenti parte della sua rosa.

A Lecce però sono arrivate prime risposte positive e tutt’altro che scontate.

Prima di tutto si è sbloccato Samu Castillejo: primo gol stagionale per lo spagnolo, che non segnava in Serie A da Parma-Milan del 20 aprile 2019.

Tornati al gol dopo tanto tempo anche Giacomo Bonaventura e Rafael Leao. Per entrambi si è trattato della terza rete stagionale. Il centrocampista è sempre stato decisivo sotto porta e ieri a Lecce ha ricordato i fasti dei bei tempi.

Lo squillo di Leao fa ben sperare: il portoghese deve sfruttare i mesi che mancano alla fine del campionato per meritarsi la conferma. Una rete semplice ma che può risvegliare l’appannato classe ’99.

