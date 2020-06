Lecce, post per l’esultanza di Rebic: “Un bel gesto”

Il bel gesto di ieri sera a Lecce di Ante Rebic, che dopo il gol è andato a sorpresa ad abbracciare uno dei raccattapalle.

In molti avranno notato ieri sera la particolare esultanza di Ante Rebic, dopo il gol del momentaneo 1-3 tra Lecce e Milan.

Il croato è andato ad abbracciare un giovane raccattapalle leccese, posizionato alle spalle della porta di Gabriel.

Un gesto elogiato apertamente dal Lecce Calcio, che su Twitter ha pubblicato un posto con tanto di foto che spiega le motivazioni dell’esultanza affettuosa di Rebic.

L’attaccante del Milan dopo aver segnato pare essersi accorto della delusione del raccattapalle, tra l’altro 19enne talento delle giovanili del Lecce.

Per questo motivo ha scelto di consolarlo con un abbraccio, quasi a scusarsi per aver infierito sulla sua squadra del cuore.

Ecco il post pubblicato dal profilo ufficiale del Lecce:

Ha 19 anni, vive in provincia di Lecce e da cinque anni milita nel nostro Settore Giovanile, coltivando il sogno di esordire in prima squadra con la maglia giallorossa in una gara ufficiale. Sogno accarezzato in amichevole con il Cosenza. pic.twitter.com/1RzDdPrHmq

— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 23, 2020