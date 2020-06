Gabbia bocciato dai quotidiani: il motivo

Voti non proprio esaltanti per Matteo Gabbia secondo i maggiori quotidiani nazionali, nonostante il 4-1 del Milan a Lecce.

Il Milan dilaga in casa del Lecce. Ma c’è chi è uscito non proprio soddisfatto dallo stadio Via del Mare tra le fila rossonere.

Matteo Gabbia, subentrato all’infortunato Kjaer, non ha raccolto consensi. Anzi, le pagelle dei maggiori quotidiani odierni lo hanno letteralmente bocciato.

Colpa del fallo da rigore, comunque dubbio, che aveva permesso al Lecce di rientrare in partita. Tutto comunque cancellato dal gol immediato del 2-1 di Bonaventura.

I meno severi con Gabbia sono stati i pagellisti della Gazzetta dello Sport. Voto 5,5 per lo stopper, criticato per la troppa impulsività nei contrasti dentro e fuori dall’area.

Voto 5 a Gabbia invece da Corriere dello Sport e Tuttosport. Il quotidiano romano mette a fuoco la sofferenza del milanista nei duelli con Babacar. Il giornale torinese lo indica come “da rivedere. Dopo il rigore perde sicurezza”.

Stessa pagella insufficiente pure per il Corriere della Sera. Rigore apparso netto, con Gabbia ingenuo anche per via dell’entrata a freddo al posto di Kjaer.

