Lecce-Milan, la moviola: ancora Valeri, un altro rigore inesistente

La moviola di Lecce-Milan. L’arbitro Valeri assegna un rigore che non c’è ai rossoblu. Ecco tutti gli episodi dubbi di questa partita.

Il Milan ha conquistato tre punti molto importanti nella prima partita di Serie A dopo il lungo stop. I rossoneri hanno battuto 4-1 il Lecce allo stadio Via del Mare: le reti di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao. Quattro gol e tutti marcatori diversi, buone notizie per Stefano Pioli e il suo attacco.

In gol anche il Lecce con Mancosu su calcio di rigore, l’unico episodio arbitrale di questa partita. L’arbitro era Valeri, che non ha precedenti così positivi con il Milan. E ha confermato questa sua tendenza all’errore quando vede rossonero anche questa sera. Infatti sul rigore concesso al Lecce ci sono davvero tanti dubbi, espressi anche da Nando Orsi durante la telecronaca su Sky Sport.

LECCE-MILAN 1-4, GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Moviola Lecce-Milan, rigore Gabbia inesistente

Gabbia non prende il pallone, ma non procura alcun danno a Babacar. Anzi, sembra più l’attaccante a fare fallo sul difensore, ma in realtà si tratta di un chiaro e normale contatto di gioco, nulla più. Valeri però ha visto il fallo e il VAR non è intervenuto, quindi il Lecce ha potuto tirare il rigore e segnarlo. Per fortuna non ha influito sul risultato finale perché il Milan, dopo pochi minuti, ha subito indirizzato nuovamente la gara, ma resta l’errore dell’arbitro nell’assegnare un rigore simile.

Si è parlato molto di questo episodio anche sui social. Tutti ovviamente si sono schierati dalla stessa parte: il rigore non c’era. Si tratta dell’ennesimo rigore inventato contro il Milan: quello di oggi si aggiunge a Calabria in Milan-Juventus di Coppa Italia e Romagnoli in Fiorentina-Milan. Anche in quell’occasione l’arbitro era Valeri.

Per il resto in Lecce–Milan non ci sono stati altri episodi arbitrali. Nel primo tempo è stato annullato un gol a Meccariello per fuorigioco: seppur minimo, l’offside c’è. Giusta quindi la chiamata dell’assistente di Valeri. Per il resto non ci sono altri episodi da segnalare. La partita è filata liscia, non ci sono stati troppi falli. Soltanto due ammoniti: Lucioni e Gabbia proprio nell’occasione del rigore.