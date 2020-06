Ibrahimovic non basta – Milan, servono i gol dei trequartisti

Con l’infortunio di Ibrahimovic al Milan urge l’aiuto dei fantasisti, che finora hanno inciso troppo poco in fase realizzativa.

Uno dei dati che preoccupa maggiormente nel cammino stagionale del Milan è quello dei gol segnati e della pericolosità offensiva.

Solo 28 reti segnate in ventisei incontri di campionato. Troppo poco per una squadra che ha come obiettivo il ritorno in alto e l’approdo nelle competizioni UEFA.

Non bastano le gemme di un veterano come Zlatan Ibrahimovic o gli exploit recenti di Ante Rebic. Come sostiene Tuttosport servono anche i gol dei trequartisti, dei calciatori di qualità che agiscono dietro le punte.

Per lo sprint finale Pioli spera che i fantasisti del suo Milan tornino ad essere incisivi in zona offensiva. Il più prolifico tra questi al momento è Hakan Calhanoglu, con tre gol all’attivo. Troppo pochi però per uno come il turco, che vanta mezzi tecnici eccellenti.

Solo due marcature stagionali per Bonaventura e Rafael Leao. Mentre restano ancora al palo sia Castillejo che Paquetà: ancora zero squilli per i due talentuosi trequartisti rossoneri.

Molti tiri e pochi gol: questo il difetto del Milan e dei propri cecchini. Il paradosso è che Pioli vanta una rosa ricca di calciatori tecnici, ma evidentemente imprecisi quando si tratta di buttare il pallone in rete.

LEGGI ANCHE -> PATTO MALDINI-GAZIDIS PER IL MILAN