Giocatori del Milan convocati in sede per mettere nero su bianco per la rinuncia del 50% dello stipendio del mese di aprile.

Calciatori a Casa Milan. Come riferisce ‘Sky Sport 24’, i giocatori del Milan sono stati convocati presso la sede del club per firmare – come da accordi raggiunti – la rinuncia del 50% dello stipendio per la mensilità di aprile.

Oggi è stato il turno di Leao, Laxalt, Theo Hernandez e Kessie.

