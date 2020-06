Verona-Napoli 0-2, il Milan resta a più uno

L’Hellas Verona perde in casa contro il Napoli, il Milan resta al settimo posto a più uno dagli scaligeri.

Gennaro Gattuso fa un favore al Milan. Il Napoli ha vinto 2-0 oggi contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Tre punti importanti per gli azzurri che vanno a 42 punti in classifica. La Champions League resta lontana, ma Rino vuole provarci fino alla fine.

I rossoneri confermano il settimo posto in classifica, conquistato grazie al 4-1 contro il Lecce ieri sera. L’Hellas resta ottavo con un punto in mento rispetto al Diavolo. La squadra di Juric sogna ancora l’Europa, e può ancora farlo.

Se il campionato finisse adesso, il Milan sarebbe in Europa League ma ai preliminari. L’obiettivo di Pioli è di evitarli, ma non sarà semplice. Ricordiamo che il Napoli ha già in tasca l’accesso all’EL grazie al successo in Coppa Italia.

