Benevento, Pippo Inzaghi vuole un giocatore del Milan

Filippo Inzaghi vuole rinforzi adeguati per consentire al suo Benevento di conquistare la salvezza in Serie A. Occhi anche in casa Milan per un innesto.

Il Benevento è ormai a un passo dalla matematica promozione in Serie A e studia già dei colpi per il salto di categoria. Sono già emersi i nomi di alcuni giocatori di esperienza che potrebbero arrivare alla corte di Filippo Inzaghi.

Tra questi c’è Giacomo Bonaventura, centrocampista in scadenza di contratto con il Milan. Un profilo gradito all’allenatore e dalla società. Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha così parlato ai microfoni del quotidiano Il Mattino: “Sono sempre molto attento a questo tipo di calciatori. Bonaventura è sin dall’inizio nella mia idea progettuale. Ma la concorrenza è troppo agguerrita. Se qualcuno mette sul piatto la Champions o l’Europa League, è difficile competere. Io però non sono uno che si arrende facilmente”.

Su Jack c’è il forte pressing del Torino, ma anche Roma e Fiorentina sono interessate. A Mino Raiola sono giunte pure delle proposte dall’estero. Il Benevento non parte certamente come favorito nella corsa al calciatore, che comunque ha pretese di ingaggio poco in linea con il bilancio del club campano. Tuttavia, Inzaghi spera di avere qualche colpo importante per conquistare la salvezza in Serie A.

Pippo ha già allenato Bonaventura al Milan. Il centrocampista arrivò in rossonero dall’Atalanta proprio quando c’era lui in panchina.

