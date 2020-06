Calciomercato Milan, la Francia chiama Boga: tris di squadre

Jeremie Boga piace al Milan ma la concorrenza è davvero tanta. Sul giocatore classe 1997 del Sassuolo ci sono club italiani ma anche francesi.

La concorrenza per Jeremie Boga è davvero di quelle importanti. L’esterno d’attacco difficilmente continuerà la sua avventura con la maglia del Sassuolo, pronto a cederlo al miglior offerente.

Il calciatore è finito da tempo nel mirino del Milan ma strapparlo alla concorrenza non sarà per nulla facile.

Il classe 1997 piace parecchio in Italia, a Napoli e Juventus ma non è escluso un approdo in Francia, come lo stesso calciatore ha ammesso in una recente intervista.

Boga non tornerà al Chelsea, che non eserciterà alcun diritto di prelazione ma la Ligue 1, invece, è un’alternativa concreta alla Serie A.

Come riporta Le10Sport, l’attaccante piace a Marsiglia, Monaco e Rennes.

