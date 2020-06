Milan, Rafael Leao ha una missione da non fallire

Segnali di rilancio da parte di Rafael Leao, protagonista del gol dell’1-4 in Lecce-Milan di campionato. L’attaccante portoghese deve convincere il club.

Con il ritorno della Serie A c’è stato anche il ritorno del Milan alla vittoria e di Rafael Leao al gol. L’attaccante portoghese aveva segnato l’ultima volta a Cagliari l’11 gennaio.

Per lui una rete molto importante, dato che spesso viene criticato (giustamente) per la sua scarsa vena realizzativa e per un atteggiamento non sempre consono in campo. La marcatura timbrata allo stadio Via del Mare deve essere un punto di ripartenza per l’ex talento di Sporting Lisbona e Lille.

Oggi Sky Sport spiega che Rafael Leao ha 11 partite a disposizione per convincere il Milan a puntare su di lui anche in futuro. Anche se gli vengono riconosciute delle qualità importanti e margini di miglioramento, il giovane portoghese deve migliorare in quanto a continuità e incisività nel rendimento in campo.

Stefano Pioli stesso lo ha invitato a dare di più, a non accontentarsi. Il numero 17 rossonero ha il potenziale per contribuire in maniera determinante alle sorti della squadra nelle prossime sfide di campionato. Il gol di Lecce non deve restare un caso isolato, ma deve rappresentare uno stimolo a migliorare. Si sta giocando il suo futuro al Milan.

