Milan, Reina-Aston Villa verso il rinnovo

Pepe Reina potrebbe continuare a giocare con la maglia dell’Aston Villa, almeno fino al termine della stagione. Il suo prestito scade il prossimo 30 giugno.

Futuro tutto da scrivere per José Manuel Reina. Il portiere spagnolo, volato in Inghilterra a gennaio per vestire la maglia dell’Aston Villa, è ancora sotto contratto con il Milan, fino al 30 giugno 2021.

I rossoneri sono a lavoro per il rinnovo di Gigio Donnarumma. La volontà del Diavolo è quella di puntare ancora sul giovane estremo difensore italiano. Le porte per lo spagnolo sembrano davvero chiuse e il suo ritorno a Milano sarà dunque solamente di passaggio.

Reina è stato accostato, in queste settimane al Psg, ma ad oggi il suo pensiero è quello di riuscire a salvare l’Aston Villa. Missione non certo facile.

Dall’Inghilterra giunge notizia – come riporta il Birmingham Mail – della volontà di Dean Smith di confermare Reina, fino al termine della stagione. Il suo contratto di prestito scade, infatti, il prossimo 30 giugno.

Una permanenza in Premier League dell’Aston Villa potrebbe anche permettere a Reina di rimanere in Inghilterra. Con una retrocessione, il futuro sarebbe tutto da scrivere, ancor di più.

