Milan, riecco Ibrahimovic: con la Roma sarà in panchina 

Milan-Roma, Stefano Pioli potrà contare anche su Zlatan Ibrahimovic! Arrivano infatti notizie importantissime dall’infermeria rossonera. Ecco le ultime.

Altro controllo medico positivo per Zlatan Ibrahimovic. Così come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, prende sempre più quota un impiego dello svedese già per domenica nel big match contro la Roma. Il 38enne, nel caso, partirebbe dalla panchina per poi subentrare magari a gara in corso.

Un recupero lampo per lo svedese. Il diretto interessato scalpita da tempo e il test di ieri ha dato un via libero quasi totale. Il problema al soleo della gamba destra, infatti, si sta risolvendo regolarmente e rapidamente. Tutt’altra prospettiva rispetto all’ansia diffusasi lo scorso 25 maggio e le prime previsioni sul ritorno in campo.

Dunque confortato dal terzo esame strumentale in meno di un mese, adesso il fuoriclasse di Malmo punta la Roma e Stefano Pioli sa di potersi fidare delle sue sensazioni. Si tratterebbe appunto di uno spezzone al massimo, per poi riassaporare l’intero ritmo partita nel match contro la Spal della prossima settimana.

Nel frattempo, per quanto riguarda il futuro, è tutto in stand-by. Ma nonostante il colloquio non proprio amichevole con l’Ad Ivan Gazidis di due settimane fa, non sembra esserci nemmeno una chiusura totale. I cocci, volendo, si possono risistemare. Ma l’impressione è che l’Ad non voglia prendere decisioni senza definire la guida tecnica. La decisione, dunque, al momento è rimandata.

LEGGI ANCHE: MUSACCHIO, MAXI TEGOLA: I TEMPI DI RECUPERO