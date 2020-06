Milan, il Salisburgo ha individuato il sostituto di Szoboszlai

Il Salisburgo sembra aver scelto il profilo sul quale puntare per rimpiazzare Dominik Szoboszlai, obiettivo di Milan e Lazio per il prossimo calciomercato.

Non è un mistero l’interesse del Milan per Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese in forza al Salisburgo. Si tratta di uno dei rinforzi che Ralf Rangnick vorrebbe al suo arrivo sulla panchina rossonera.

Il giocatore è seguito anche dalla Lazio e del Napoli in Serie A. Inoltre, ci sono pure squadre estere sulle sue tracce. Per il club di via Aldo Rossi non sarà facile assicurarsi il talento classe 2000, il cui cartellino viene valutato circa 25 milioni di euro.

Intanto il Salisburgo, consapevole che dovrà cedere Szoboszlai, è alla caccia di un sostituto. Stando alle notizie di calciomercato diffuse da Kronen Zeitung, il calciatore messo nel mirino dalla dirigenza è Robin Hack. Il tedesco classe 1998 è cresciuto nell’Hoffenheim e dalla scorsa estate milita nel Norimberga, in Bundesliga 2.

Una buona stagione la sua con 10 gol in 30 presenze in campionato. Il Salisburgo vuole farsi avanti per assicurarsi Hack, ma dovrà fare i conti anche con Hertha Berlino e Friburgo. L’ala sinistra tedesca dovrà valutare bene il proprio futuro. Il Milan è spettatore interessato, perché punta a mettere le mani su Szoboszlai.

LEGGI ANCHE -> NEWS MILAN, RAFAEL LEAO HA UNA MISSIONE DA NON FALLIRE