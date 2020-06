Monaco, ufficiale la decisione sul riscatto di Bakayoko

C’è il comunicato ufficiale del Monaco sui giocatori in scadenza di contratto, prestiti inclusi. La nota riguarda anche Tiemoué Bakayoko, centrocampista che ha giocato nel Milan.

Il Monaco ha deciso di non riscattare il cartellino di Tiemoué Bakayoko. In serata il club monegasco ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha annunciato tale scelta.

Sarebbero serviti circa 40 milioni di euro per comprare il cartellino del centrocampista dal Chelsea. La società del Principato ha deciso di non fare un simile investimento, anche perché oggi non sostenibile a livello di bilancio. Bakayoko era un titolare, ma la sua conferma sarebbe stata troppo onerosa.

Il mediano francese tornerà al Chelsea, in attesa di una nuova destinazione. Si era parlato di un possibile ritorno al Milan, ma i costi dell’operazione tra prezzo e ingaggio sono alti. Servirebbe un grosso sconto dei Blues e del giocatore stesso per favorire l’affare.

Il Monaco ha annunciato anche i mancati riscatti di Adrien Silva e di Islam Slimani, arrivati anche loro con la formula del prestito. Lasceranno il Principato per scadenza del contratto pure Diego Benaglio, Seydou Sy e Moussa Sylla.

