Milan, summit con Donnarumma a breve: le ultime news

Il Milan e Gianluigi Donnarumma hanno in programma un confronto per dialogare sul prolungamento del contratto. Il club rossonero non vuole perdere Gigio.

Si avvicina il momento del confronto tra la dirigenza del Milan e Gianluigi Donnarumma per discutere del rinnovo del contratto. Una questione che non si può protrarre a lungo, vista la scadenza fissata a giugno 2021.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il summit tra le parti è previsto per i prossimi giorni. Dalla proprietà Elliott è giunto l’input ai dirigenti per dare un’accelerata concreta alla trattativa. Probabile una deroga sul tetto ingaggi, visto che Gigio guadagna 6 milioni di euro e difficilmente accetterà uno stipendio inferiore.

Donnarumma ha fatto trapelare di voler rimanere al Milan finora, ma serve un accordo sul nuovo contratto. Negoziare con il suo agente Mino Raiola non è mai semplice, però la volontà del portiere campano può essere decisiva. Da non escludere l’inserimento di una clausola di risoluzione, anche se andrà trovata la quadra sulla cifra e sulla condizione che la farà eventualmente scattare.

