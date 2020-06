Milan, guarda Szoboszlai: un gol e tre assist col Rapid Vienna

Dominik Szoboszlai in grande spolvero nella schiacciante vittoria del Salisburgo contro il Rapid Vienna. Il Milan avrà certamente osservato la partita oggi.

Super prestazione del Salisburgo e di Dominik Szoboszlai in casa del Rapid Vienna, sconfitto con un umiliante 7-2. La squadra di proprietà della Red Bulla ha dominato nettamente e confermato il proprio primato in classifica in Austria.

Il centrocampista offensivo ungherese è stato decisivo con un gol e ben tre assist nei 70 minuti che ha trascorso in campo. Il suo bottino sale a 10 reti e 16 assist in 37 partite. Da quando è ripresa la stagione ha timbrato il cartellino 5 volte e regalato 9 assist. È decisamente in forma.

Sicuramente il Milan avrà guardato la partita per seguire la prova di Szoboszlai, giocatore che piace moltissimo ed è tra gli obiettivi del prossimo mercato. Il Salisburgo sa che dovrà lasciarlo partire, ma chiede almeno 25 milioni di euro per il cartellino. Anche Lazio e Napoli sono interessate al centrocampista classe 2000.

