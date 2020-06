Raccattapalle Lecce: “Abbraccio con Rebic? Il senso del calcio, lo rifarei”

Gabriele Gallo, raccattapalle del Lecce, racconta quanto successo dopo il gol del Milan firmato da Ante Rebic. Il croato è andato ad abbracciarlo a sorpresa.

Ha fatto parlare l’esultanza di Ante Rebic dopo il suo gol in Lecce-Milan. Infatti, l’attaccante rossonero è andato ad abbracciare un giovane raccattapalle della squadra avversaria.

Il suo nome è Gabriele Gallo, che in un’intervista al Quotidiano di Puglia ha raccontato l’episodio spiegando che, da tifoso leccese, era dispiaciuto del gol di Rebic: «Ho girato la testa dall’altra parte e non l’ho visto subito arrivare. Lui se n’è accorto, ha corso verso di me e mi ha prima preso amichevolmente a pugni e poi abbracciato».

Il gesto del numero 18 del Milan lo ha sorpreso e per quanto riguarda il mancato rispetto della distanza di sicurezza anti Covid-19 ha detto: «Ha fatto tutto lui, non me lo aspettavo. In quel momento non ci ho pensato. La situazione è strana per tutti».

Nonostante qualche critica, Gallo non ha dubbi sul fatto che rifarebbe tutto: «Certo, mille altre volte perché questo è il senso del calcio».

