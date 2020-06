Sky – Ibrahimovic, niente Milan-Roma: torna con SPAL o Lazio

Zlatan Ibrahimovic salterà anche la prossima partita di campionato. L’attaccante svedese dovrebbe tornare tra i convocati del Milan nelle successive gare di Serie A.

Sarebbe veramente sorprendente se Zlatan Ibrahimovic riuscisse a recuperare per Milan-Roma di domenica sera. E secondo Sky Sport non sarà convocato, anche se è impegnato a lavorare a Milanello anche oggi.

Stefano Pioli dovrebbe avere nuovamente a disposizione il centravanti svedese mercoledì prossimo per SPAL-Milan oppure per la successiva sfida contro la Lazio sabato 4 luglio all’Olimpico. Sarà un rientro molto importante per la squadra rossonera, dato che Ibrahimovic è un punto di riferimento per i suoi compagni.

In campo e nello spogliatoio Zlatan è fonte di ispirazione e motivazione per il resto del gruppo. Anche se ha l’immagine di persona molto dura, più di qualche compagno ha dichiarato che in realtà è uno molto alla mano e dedito allo scherzo. Quando ci si deve allenare o bisogna giocare, però, massima serietà.

LEGGI ANCHE -> NEWS MILAN, OFFERTA DI RINNOVO A DONNARUMMA: LE CIFRE