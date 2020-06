Rinnovo Donnarumma, proposta del Milan a Raiola: le cifre

C’è l’offerta del Milan a Mino Raiola per il prolungamento di contratto di Gianluigi Donnarumma. Il club rossonero propone un ingaggio molto importante.

Il Milan punta a blindare Gianluigi Donnarumma con un rinnovo di contratto e sono partiti i primi contatti. L’attuale accordo scade a giugno 2021 e dunque c’è la necessità di trovarne uno nuovo in tempi non troppo lunghi.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di calciomercato.it, il club rossonero ha già avanzato una proposta importante a Mino Raiola: prolungamento quinquennale con ingaggio che salirebbe da 6 a ben 7,5 milioni di euro all’anno. Un’offerta decisamente ghiotta per Gigio, che vedrebbe aumentare il suo stipendio.

Il Milan avrebbe anche chiesto una risposta entro il 30 giugno. Le parti sono in contatto e un’intesa non sembra distante. L’orientamento di Donnarumma pare quello di rimanere in maglia rossonera, anche se è il suo agente Raiola a occuparsi dei dettagli del contratto.

Per la società rossonera sarebbe fondamentale arrivare presto alla firma di Gigio, così da chiudere ogni spiraglio di una sua eventuale partenza. Un segnale anche di solidità del progetto per il futuro. Una mancato rinnovo, invece, potrebbe far sorgere qualche dubbio.

