Serie A femminile, Juventus campione: la decisione della FIGC

Il Consiglio Federale ha deliberato oggi l’assegnazione dello Scudetto femminile italiano anche per la stagione sospesa.

E’ arrivata oggi la decisione del Consiglio Federale sui verdetti del campionato di Serie A femminile per il 2019-2020, campionato sospeso per emergenza Coronavirus.

La Juventus è stata proclamata ufficialmente campione d’Italia per la terza volta consecutiva. Le ragazze bianconere hanno ottenuto il titolo all’unanimità, in virtù della cristallizzazione della classifica al momento dello stop.

La Juve aveva 9 punti di vantaggio su Milan e Fiorentina, le due prime inseguitrici in classifica. Piuttosto scontata dunque l’assegnazione del titolo alle ragazze di coach Rita Guarino.

C’è ancora attesa per capire invece chi tra Milan e Fiorentina verrà indicata come seconda in classifica. Il club di turno otterrà di fatto la qualificazione alla Women Champions League della prossima stagione.

