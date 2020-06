Calciomercato Milan news – Rinnovo Donnarumma, si accelera | VIDEO

Il Milan ha fretta di trovare un accordo con Gianluigi Donnarumma per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2021. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, sarebbe in programma un summit tra la dirigenza rossonera e il portiere campano nei prossimi giorni. Dalla proprietà Elliott è arrivato l’ordine di accelerare la trattativa per blindare Gigio Donnarumma, considerato un pilastro della squadra per il presente e per il futuro. Con l’agente Mino Raiola andrà trovata la quadra sull’ingaggio, la durata del nuovo contratto e sull’eventuale clausola di risoluzione. Una negoziazione non semplice, ma da condurre in porto anche in breve tempo.