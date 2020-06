Calciomercato Milan, crolla il prezzo di Gaich

Adolfo Gaich piace al Milan. Il club rossonero potrebbe mettere le mani sul calciatore per una cifra davvero bassa. Ecco quanto vuole il San Lorenzo.

Arrivano novità importanti legate ad Adolfo Gaich. L’attaccante del San Lorenzo, accostato al Milan anche in mattinata, è pronto a lasciare l’Argentina per trasferirsi in Europa per una cifra non certo proibitiva.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, gli argentini sarebbero pronti a liberarsi de El Tanque per solo 8 milioni di euro. Ma non è tutto: il San Lorenzo sarebbe disposto ad accettare pure il prestito oneroso più obbligo di riscatto (4+4) nel giugno 2021.

Formula questa, che però obbligherebbe le parti a trovare un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza proprio in quella data.

Il prezzo basso del cartellino sta spingendo diversi club ad interessarsi a Gaich. Oltre al Milan, infatti, il classe 1999 piace in Italia anche a Inter, Roma e Fiorentina; all’estero, invece, attenzione a Benfica e Barcellona.

