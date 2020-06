Milan, cautela su Ibrahimovic: ecco quando rientra

Ultime news sul rientro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante rossonero dovrebbe tornare con calma rispetto alle aspettative.

Quando rientrerà Zlatan Ibrahimovic? Un quesito che si stanno ponendo da giorni diversi tifosi del Milan, in attesa del ritorno del loro beniamino.

Lo svedese è fuori esattamente da un mese. Ad inizio giugno si procurò in allenamento la lesione al polpaccio, che gli ha impedito di tornare subito in campo nelle prime gare ufficiali post-lockdown.

Da Milanello arrivano gli aggiornamenti sul suo recupero. Quasi impossibile che Ibrahimovic sarà convocato per il match di sabato pomeriggio contro la Roma. A chiarirlo sarà comunque Stefano Pioli domani in conferenza stampa.

Convocazione in vista per il 1 luglio: Ibra farà di tutto per esserci contro la SPAL, anche partendo dalla panchina. L’ipotesi è quella di vedere ancora Rebic come centravanti, lo svedese invece pronto a dargli il cambio.

La missione principale è avere Ibrahimovic al 100% per Lazio-Milan del prossimo 4 luglio, un altro big match in cui i rossoneri avranno la possibilità di dimostrare crescita e salto di qualità. E sarà più facile con il numero 21 a pieno servizio.

