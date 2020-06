Milan, futuro Thiago Silva: la scelta del difensore

Thiago Silva lascerà il Psg al termine della stagione. Il difensore brasiliano, accostato al Milan, potrebbe giocare in Premier League. Ecco la sua decisione

Volge al termine l’avventura di Thiago Silva con la maglia del Psg. La volontà del calciatore di proseguire sotto la Torre Eiffel non è bastata: a fine stagione il centrale inizierà una nuova avventura altrove.

In queste settimane il nome del brasiliano è stato accostato con insistenza al Milan ma ad oggi non c’è alcuna trattativa tra le parti. In Italia si è, invece, fatta sotto la Fiorentina ma la destinazione più probabile sembra essere la Premier League.

Sarebbe il campionato inglese, infatti, secondo quanto riporta ‘Goal.com’, la preferenza di Thiago Silva. In corsa per l’esperto giocatore, oltre all’Everton di Carlo Ancelotti, ci sarebbero anche Tottenham e Wolverhampton.

