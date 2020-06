Sky – Calciomercato Milan, rinnova Colombo

Arriva la firma sul contratto del giovane Lorenzo Colombo. Le parti hanno trovato l’accordo per proseguire ancora insieme con la maglia del Milan.

Rinnovo in casa Milan. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, i rossoneri e il giovane attaccante Lorenzo Colombo avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024.

Il calciatore, protagonista con la maglia della Primavera, ha avuto l’occasione di mettersi in mostra in prima squadra, in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

Il Milan con questo rinnovo dimostra, ancora una volta, grande attenzione per i giovani, soprattutto del proprio vivaio.

