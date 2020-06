Calciomercato Milan – Rispuntano Bakayoko e Gaich | VIDEO

Ritorno di fiamma del Milan per Tiemoué Bakayoko, che il Monaco ha deciso di non riscattare. Il club rossonero ha già avviato dei contatti e il Chelsea per la sua cessione definitiva sembra chiedere circa 25 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ingaggio, l’idea è quella di proporre un contratto quadriennale da 4 milioni netti annui. Bakayoko ora percepisce circa 6,5 milioni a stagione. Un altro nome riemerso è quello di Adolfo Gaich, attaccante argentino classe 1999 in forza al San Lorenzo. Nel contratto in scadenza a giugno 2021 è presente una clausola da 15 milioni. Anche Inter e Benfica sulle sue tracce.