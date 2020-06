Calciomercato Milan – Sfida all’Inter per un talento serbo

Derby di calciomercato tra Milan e Inter per un giovane giocatore della Stella Rossa allenata da Dejan Stankovic. Partiti i contatti per assicurarselo.

Il Milan e l’Inter si stanno dando battaglia sul mercato per un giovane talento serbo. Si tratta di Andrija Radulovic, trequartista classe 2002 che milita nella Stella Rossa.

A rivelarlo è Massimo Splendore, giornalista del Corriere dello Sport, durante una diretta fatta con i colleghi di calciomercato.it. Un numero 10 che era stato molto vicino al trasferimento allo Schalke 04. Piace ancora in Bundesliga, ma anche in Spagna (in particolare al Valencia).

Per quanto riguarda Milan e Inter, Splendore ha spiegato così la situazione: “Con Dejan Stankovic, allenatore della Stella, da casa nerazzurra sono state fatte telefonate all’ex giocatore nerazzurro, soprattutto dopo che l’Inter ha saputo che il Milan ha seguito il ragazzo con attenzione. C’è poi il fattore che Radulovic ha un agente serbo, ma in Europa lo segue la scuderia di Federico Pastorello, molto legato ai nerazzurri. Anche se vedo molto di Rangnick in questo possibile affare”.

Il prezzo di Radulovic è basso, circa 2 milioni di euro. La Stella Rossa è disponibile a trattare la cessione del giovane talento serbo. Non è escluso che possa essere ceduto in prestito per farlo maturare nel caso in cui una tra Milan e Inter riuscisse ad assicurarselo.