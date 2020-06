Milan, una nuova opzione per il futuro di Giampaolo

Non c’è solamente il Torino sulle tracce di Marco Giampaolo, allenatore ancora legato al Milan da un contratto. Emerge ora una nuova possibilità per il tecnico.

Difficilmente Marco Giampaolo rimarrà senza panchina nella prossima stagione. Nonostante un contratto fino a giugno 2021 con il Milan, ha voglia di tornare ad allenare.

In queste settimane si è parlato molto dell’interessamento del Torino, che avrebbe già avviato contatti concreti. La conferma di Moreno Longo viene considerata incerta e il club granata si sta già muovendo su altri profili. Tra questi c’è proprio Giampaolo come nome forte.

L’allenatore nato a Bellinzona sarebbe felice di approdare in una piazza come Torino, ma esistono anche altre opzioni. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, giornalista sportivo di Sportitalia esperto di calciomercato, Giampaolo sarebbe finito nella lista dei candidati per la panchina della Fiorentina. C’è già stato un sondaggio da parte della società viola.

Altri nomi che piacciono alla Fiorentina per l’eventuale sostituzione di Giuseppe Iachini sono Roberto De Zerbi, Ivan Juric e Fabio Liverani. Il patron Rocco Commisso e il management sportivo valuteranno il tecnico giusto al quale affidare il progetto per la prossima stagione.

