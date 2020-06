Kjaer: “Battiamo la Roma. Romagnoli? Possiamo crescere”

Parla Simon Kjaer ai microfoni di Milan Tv. Il difensore danese, dopo l’infortunio, è pronto a scendere in campo al fianco del capitano Alessio Romagnoli contro la Roma

Il Milan sorride per il ritorno in gruppo di Simon Kjaer. Il difensore danese è riuscito a calarsi nel mondo rossonero fin da subito, convincendo Stefano Pioli: “Ho avuto un buon inizio con tutti, mister e compagni – ammette ai microfoni di ‘MilanTv’ – L’obiettivo è quello di dare il massimo per raggiungere i nostri traguardi”.

Coppia difensiva con il capitano: “Romagnoli è un giocatore di qualità, è una brava persona, parliamo sempre di tattica, di quello che facciamo in campo. E’ importante conoscere il tuo compagno di reparto, sapere come si muove, leggere le situazioni. Il tempo ci aiuterà a migliorare. Penso che si può ancora migliorare l’intesa, anche se abbiamo cominciato bene”

Condizioni e sfida alla Roma – “Sto bene, sono positivo, voglio essere in condizione per la partita prossima. Roma? E’ cambiata completamente da quando c’ero io, è una buona squadra. Gi ultimi 2-3 anni sono migliorati tanto. Sarà una grande partita, quelle che tutti vogliono giocare, contro una grande. Vogliamo batterli”.

Fiducia Stefano Pioli – “Ho sempre avuto un buonissimo rapporto con il mister, mi ha dato il massimo che poteva darmi. Lecce? Siamo migliorati, creando tante occasioni da goal. Anche fisicamente siamo cresciuti rispetto a Torino e ora dobbiamo vincere contro la Roma”.

