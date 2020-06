Milan-Roma, iniziativa per ricordare le vittime del Covid-19

Il club rossonero renderà omaggio alle vittime del virus che ha sconvolto il mondo. E ricorderà anche Pierino Prati.

Il Milan ha organizzato una manifestazione prima della gara di domenica contro la Roma, in onore delle sfortunate vittime dell’emergenza Covid-19.

Come riportato da organi vicini al club, a San Siro nel pre-partita verrà trasmesso un video in ricordo delle persone recentemente scomparse. Lo speaker Gegio invece leggerà un testo per ringraziare medici e personale sanitario del grande impegno profuso.

Verrà esibita una grande coreografia presso l’anello arancio del ‘Meazza’, per omaggiare le vite che si sono spente durante la recente pandemia.

Inoltre saranno piazzate in tribuna 18 maglie del Milan, sempre a ricordare i tifosi rossoneri che non ci sono più, come segno di fedeltà immortale alla loro squadra del cuore.

Spazio anche al ricordo di Pierino Prati, lo storico centravanti del Milan negli anni ’70, spentosi qualche giorno fa. Il capitano Alessio Romagnoli porterà un mazzo di rose bianche in suo onore, oltre ad una maglia ad hoc con il numero 11, quello che indossava sempre sul prato di San Siro.

LEGGI ANCHE -> MILAN, PRONTO IL COLPACCIO DA 20 MILIONI