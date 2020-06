Rinnovo Donnarumma, Panucci: “I soldi non bastano”

Parla Christian Panucci. L’ex difensore del Milan – intervistato da ‘Sky Sport’ – ha detto la sua in merito al futuro di Donnarumma

Sono i giorni di Gigio Donnarumma. Dopo tante voci, a breve si terrà l’incontro tra l’agente del portiere classe 1999 e la dirigenza del Milan per il rinnovo del contratto, che attualmente scade fra poco più di un anno.

In merito alla situazione legata al futuro di Donnarumma ha parlato l’ex giocatore del Milan, Christian Panucci ai microfoni di ‘SkySport’: “Gli possono anche dare 6, 7, 8 milioni di euro – ammette – Ma poi il giocatore vuole vincere.

Bisogna capire cosa vuole fare, se lo chiama il Real o una squadra che vuole vincere? Nella carriera la cosa più importante è l’ambizione di vincere, non so se gli bastino i soldi per essere felice, penso che debba pensare a vincere. Se poi lo può fare al Milan ben venga”.

