Calciomercato Milan – Milik, concorrenza anche dalla Spagna

Tutti pazzi per l’attaccante polacco Arkadiusz Milik. Il centravanti lascerà Napoli, ma non c’è solo il Milan sulle sue tracce.

Non sarà affatto facile per il Milan riuscire ad ottenere il sì del Napoli per Arkadiusz Milik.

Il polacco è uno dei principali indiziati per sostituire l’eventuale addio di Zlatan Ibrahimovic nell’attacco rossonero. Ma la strada si fa sempre più tortuosa.

Oltre alla nota concorrenza della Juventus, sembra essere concreto l’interesse di un top club internazionale.

Secondo il quotidiano iberico AS, l’Atletico Madrid si sarebbe messo in moto per arrivare a Milik e consegnare all’ex attaccante dell’Ajax le chiavi del proprio reparto offensivo.

Una pista seria, visto che il d.s. dei madrileni Andrea Berta pare aver già organizzato una call-conference con lo stesso Milik ed il suo procuratore David Pantak.

Il Napoli è sempre più convinto di lasciar partire Milik nella prossima sessione di calciomercato di settembre. Ma continua a chiedere almeno 40-50 milioni di euro per il cartellino del calciatore classe ’94.

L’Atletico ha pronta una proposta davvero allettante per Milik: un contratto da 5 milioni netti a stagione. Proposta da top-player, il Milan saprà controbattere a questa tentazione spagnola?

LEGGI ANCHE -> SCELTO L’ARBITRO DI MILAN-ROMA