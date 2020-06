Serie A, Giacomelli per Milan-Roma. Orsato al VAR

Scelto l’arbitro per il match di domani pomeriggio tra Milan e Roma: sarà il fischietto triestino, con presenza d’eccezione al VAR.

L’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per il big match tra Milan e Roma, gara che si disputerà domani pomeriggio a San Siro.

Sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste l’arbitro della suddetta gara, con calcio d’inizio alle ore 17,15.

Il fischietto triestino sarà coadiuvato dai guardalinee Paganessi e Valeriani e dal quarto uomo Manganiello. L’addetto al VAR sarà un arbitro d’eccezione: Daniele Orsato si occuperà dell’assistenza video in tribuna.

L’ultimo precedente di Giacomelli con il Milan non risultò positivo: in questa stagione il l’arbitro classe ’77 ha diretto i rossoneri nella sconfitta interna con la Fiorentina per 3-1.

