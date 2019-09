Milan-Fiorentina 1-3, la moviola de La Gazzetta dello Sport. Manca un rigore su Krzysztof Piatek quando la Viola conduceva per 1-0. Per il resto, decisioni tutte giuste.

Milan-Fiorentina, manca un rigore alla squadra di Marco Giampaolo. Non che questo giustifichi la vergognosa prestazione di ieri sera – per carità -, ma è questo quanto si evince dalla moviola de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

L’episodio in questione riguarda il contratto tra Martin Caceres e Krzysztof Piatek al 31esimo del primo tempo. Il risultato era sull’1-0 per la Viola, quando il difensore uruguaiano spinge giù il polacco con una mano: spinta non irresistibile ma comunque sanzionabile. Il rigore ci poteva stare.

Così come è stato giusto fischiare quello su Federico Chiesa al 12esimo minuto: fallo solare di Ismael Bennacer. Corretta anche la decisione, al 28esimo, di annullare il momentaneo raddoppio di Gaetano Castrovilli per posizione irregolare.

Nella ripresa c’è il pasticcio di Mateo Musacchio: fondamentale la segnalazione del VAR dopo il giallo iniziale del direttore di gara. L’intervento – evidenzia il quotidiano – non è violento ma è comunque un grave fallo, e quindi meritevole di cartellino rosso.

Corretta, concludendo, anche la massima punizione assegnata agli ospiti al 69esimo, quando ancora Bennacer stende in area anche Castrovilli: non ci sono dubbi sull’irregolarità dell’intervento.

Romagnoli: “Siamo col mister. E’ il momento di restare uniti”