Milan, Donnarumma convocato per il rinnovo: le ultime

Milan, sta per partire effettivamente la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco come le parti potrebbero raggiungere un’intesa per il bene di tutti.

Gianluigi Donnarumma e il Milan, la partita sta per entrare nel vivo. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, il Dt Paolo Maldini avrebbe già fissato un appuntamento col calciatore e Mino Raiola per potersi parlare finalmente faccia a faccia.

Ma si parte da sensazioni positive adesso, perché Gigio ha ribadito la volontà di restare in rossonero e rinnovare per il bene del club. Un segno di grande gratitudine nei confronti di una società che l’ha cresciuto e verso un ambiente che, se potesse, non lascerebbe mai.

Ma ci sono anche le ambizioni sportive e i fattori economici a far la differenza. E proprio l’aspetto monetario, adesso, avrà un peso importante nella trattativa. Ci sarà infatti da discutere anche sull’ingaggio, ma anche a tal proposito sembrerebbe il classe 99 sia propenso a decurtare la parte fissa per venire incontro alle esigenze economiche della società.

In cambio, però, potrebbe pattuire una serie di bonus che, se raggiunti e attivati, potrebbe far salire lo stipendio oltre i 6 milioni attuali. Per quanto riguarda invece la durata, si parla di un prolungamento fino al 2023 ma non si esclude anche un nuovo termine fissato per il 2025.

In quest’ultimo caso potrebbe aggiungersi una clausola rescissoria o promessa di cessione qualora il Diavolo non riuscisse a raggiungere certi obiettivi in un determinato arco temporale. Donnarumma, in ogni caso, sembrerebbe pronto a un ultimo ‘atto di fede’ nei confronti del Milan.

