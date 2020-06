Repubblica – Roma, Baldini spinge per Massara

Massara potrebbe lasciare il Milan insieme a Maldini, su di lui c’è ancora la Roma. Sarebbe Baldini a spingere per riaverlo.

Il futuro del Milan sembra già scritto: via Paolo Maldini e Stefano Pioli, dentro Ralf Rangnick. In Germania danno la cosa per fatta. Tutto può ancora succedere, ma ogni indiscrezione porta a questa soluzione.

E Frederic Massara? Scelto da Maldini e Boban come direttore sportivo un anno fa, anche lui potrebbe fare le valigie con l’addio di Paolo. Per lui potrebbero (ri)aprirsi le porte della Roma. Se ne parla da un po’ e oggi sono arrivate nuove conferme.

Secondo La Repubblica, infatti, sarebbe Franco Baldini a spingere per il ritorno di Massara alla Roma come direttore sportivo. Con Gianluca Petrachi è finita: l’ex Torino è stato sospeso, quindi la società di James Pallotta è alla ricerca di un nuovo diesse. Massara è il primo obiettivo.

LEGGI ANCHE >> SIVIGLIA IN CRISI: RISCATTO SUSO A RISCHIO