Sportmediaset – Siviglia in crisi: riscatto Suso a rischio

Jesus Suso potrebbe clamorosamente tornare al Milan: tutta colpa del Siviglia, squadra in cui gioca attualmente in prestito.

La notizia lanciata da Sportmediaset ha del clamoroso. Dopo neanche sei mesi Jesus Suso rischia di tornare nella rosa del Milan.

L’avventura rossonera dello spagnolo sembrava conclusasi definitivamente a gennaio, quando il Milan lo aveva ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Siviglia.

Ma ora proprio questo riscatto sembra a forte rischio. Colpa del club andaluso, che per i propri risultati negativi recenti potrebbe far saltare l’acquisizione a titolo definitivo di Suso.

Nel contratto di prestito è stato stabilito che lo spagnolo sarebbe stato riscattato per circa 21 milioni al raggiungimento di determinate condizioni, ovvero la qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Un obiettivo che appare ora a rischio: il Siviglia ha inanellato quattro deludenti pareggi consecutivi, l’ultimo ieri sera contro il Valladolid in casa.

Inoltre il tecnico andaluso Lopetegui ultimamente ha accantonato Suso dalla formazione titolare. Al suo posto è stato spesso schierato un altro ex Milan come Lucas Ocampos.

Dunque il riscatto è a dir poco a rischio. Il Milan tifa Siviglia affinché possa rispettare il patto, altrimenti i rossoneri si ritroveranno in rosa un calciatore non troppo amato dai suoi ex tifosi.

