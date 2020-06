Pioli sugli infortunati: “Ecco come stanno Ibrahimovic e Kjaer”

Gli aggiornamenti dati da mister Pioli sulle condizioni dei due titolari rossoneri attualmente in dubbio per Milan-Roma.

Durante la conferenza stampa andata in scena poco fa, Stefano Pioli ha anche chiarito le idee sulle condizioni dei calciatori infortunati in casa Milan.

Miglioramenti sul fronte Zlatan Ibrahimovic, ma il tecnico rossonero non lo vede ancora in grado di essere presente nel match tra Milan e Roma.

“Ibra sta meglio, l’ho visto bene in allenamento e sono contento sia rientrato – ha detto Pioli – Ma non è pronto per giocare, cercheremo di recuperarlo per la prossima. Domani non sarà neanche in panchina, sfrutterà la giornata a lavorare individualmente”.

Le ultime anche su Simon Kjaer: “Se farà tutto l’allenamento regolare oggi pomeriggio allora sarà della partita domani. Un recupero importante, Simon è un difensore forte e intelligente”.

Chi sarà sicuramente tra i convocati è il rientrante Léo Duarte: “Sta bene, è recuperato. Mi fa piacere perché ha caratteristiche importanti. In difesa dopo il ko di Musacchio abbiamo bisogno di tutti”.

