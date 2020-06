Amelia, appello a Donnarumma: “Rinnova con il Milan!”

Intervista all’ex portiere di Milan e Roma, che commenta il match di oggi pomeriggio tra le due rivali per un posto in Europa.

In vista di Milan-Roma di oggi, l’edizione di Tuttosport ha pubblicato un’intervista a Marco Amelia, doppio ex della sfida.

Il portiere classe ’82 ha iniziato la carriera nella Roma, per poi spostarsi in diversi club. Tra questi anche il Milan, con cui ha vinto lo scudetto nel 2011.

I rossoneri hanno importanti chance europee secondo Amelia: “Un posto in Europa League sarebbe un ottimo traguardo per il Milan, soprattutto visto come era iniziata la stagione. Battere una rivale riaccenderebbe l’ambiente, darebbe una sterzata al cammino dei rossoneri”.

L’ex portiere elogia il lavoro di Stefano Pioli: “Sta facendo molto bene nonostante le difficoltà e le voci legate a Rangnick. Certe voci influenzano lo spogliatoio, ve lo garantisco. Pioli sa di avere a disposizione una buona squadra e diverse soluzioni”.

Sul futuro di Donnarumma ha le idee chiare: “Gigio ti prego rinnova! Ha tutto il tempo per andare a giocare altrove, sarebbe bello vederlo come simbolo della ripartenza. Il Milan deve puntare su di lui, fa parte dei 4-5 calciatori da cui rinascere. L’ho conosciuto qualche anno fa, ha il DNA rossonero, è il miglior portiere italiano”.

Infine un parere sul possibile arrivo di Rangnick: “Se arrivasse vorrebbe dire che il Milan starebbe programmando un progetto a medio termine. Ma il problema non è il cambio di allenatore, bensì la continuità. Il club ha cambiato panchina una volta l’anno, a volte sbagliando. Gattuso ad esempio non era da cacciare. Mi auguro che il programma sia positivo, perché il Milan ha parecchio terreno da recuperare”.

LEGGI ANCHE -> KJAER EX DI TURNO IN MILAN-ROMA